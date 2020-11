Britse verpleegster al voor derde keer gearresteerd voor moord op acht baby’s en poging tot moord op negen anderen

Een Britse verpleegster is al voor de derde keer gearresteerd voor de moord op acht baby’s en poging tot moord op negen anderen in het ziekenhuis waar ze werkte. Ze zit als verdachte in voorlopige hechtenis.

De politie van het Britse Cheshire voert al drie jaar een onderzoek naar de dood van 17 baby’s en 16 bijna fatale beroertes van baby’s in het Countess of Chester-ziekenhuis tussen maart 2015 en september 2016. In dat onderzoek kwam verpleegster Lucy Letby al tweemaal eerder voor als verdachte. Zowel in 2018 als een jaar later werd ze opgepakt en weer vrijgelaten.

Dat ze nu een derde keer opgepakt werd, heeft volgens de politie te maken met bijkomende kennis die de agenten opgedaan hebben over de zaak. “Het onderzoek is extreem uitdagend, maar heel actief en het loopt nog”, zegt een woordvoerder van de politie aan BBC.

De ouders van de baby’s worden continu op de hoogte gehouden, zegt inspecteur Paul Hughes bij BBC. “Dit is heel moeilijk voor alle betrokken families, maar ze verdienen antwoorden.”