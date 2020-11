Vijftiger krijgt 18 maanden cel met uitstel voor nodeloze telefoontjes naar politie, onder meer over knipkunsten van kapper

Lommel - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 53-jarige man wegens onnodige telefoontjes naar de politie van Lommel veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 400 euro met uitstel. Aan het uitstel zijn probatie-voorwaarden gekoppeld. Hij moet zijn alcoholverslaving aanpakken en zich psychiatrisch laten behandelen. Hij had zelfs naar de politie gebeld om zijn beklag te doen over de knipkunsten van zijn kapper.

Tussen 29 januari en 23 september 2017 belde de man uit Lommel maar liefst 37 keer naar de politie van zijn woonplaats. Hij was telkens stevig in de drank gevlogen. Hij dreigde meermaals zichzelf iets aan te doen. Als de politie aan zijn woning kwam, wist de man van niets of weigerde hij open te doen. Hij verspilde nodeloos de capaciteit bij de hulpdiensten en berokkende overlast aan de politiemensen. Ook de buren moesten het soms ontgelden.

De man was al zestien keer veroordeeld, waarvan achtmaal voor verkeersinbreuken en achtmaal voor wanbedrijven. Voor exact hetzelfde gedrag kreeg hij in het verleden al vier maanden cel. De man leidt een eenzaam bestaan.

In dit proces had de openbare aanklager aanvankelijk zes maanden cel gevorderd. Er was een maatschappelijke enquête bevolen, maar de man verleende totaal geen medewerking. Uit processen-verbaal bleek bovendien dat de man onder invloed van drank problemen blijft veroorzaken en zijn buurt blijft terroriseren. De rechtbank meende daarom dat het aangewezen was om de straf aanzienlijk te verhogen.