Antwerpen opgeschrikt door vuurwerkpijlen en -bommetjes: “Taak van de ouders om hun kind te begrenzen”

Het is nog zeker zes weken wachten op Nieuwjaar en toch lijken de vuurwerkpijlen en -bommen nu al voor commotie te zorgen. In Antwerpen werden vooral minderjarigen al aangetroffen met bommetjes op zak. “We mogen niet dramatiseren, we moeten oog hebben voor deze jongeren die alles zagen wegvallen afgelopen weken”, klinkt het bij opvoedingsexpert Ilse De Block.

De laatste tijd is het alle dagen prijs in Antwerpen. Niet enkel bij de politie maar ook op sociale media regent het meldingen over bommetjes. Het lijkt of het eindejaarsvuurwerk nu al wordt afgeschoten ...