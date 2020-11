Even met uitsterven bedreigd, maar Gunnersaurus is terug bij Arsenal, met dank aan Mesut Özil

Goed nieuws voor de fans van Arsenal. Gunnersaurus, de mascotte van de Gunners die door de coronacrisis zijn job dreigde te verliezen, is terug van weggeweest.

Het is Mesut Özil die de mascotte van Arsenal heeft gered. Toen bekend raakte dat Arsenal Jerry Quy, de man die al 27 jaar lang de clubmascotte, op straat zette, maakte de middenvelder bekend dat hij bereid was om het loon van de man over te nemen.

“Ik was zo verdrietig dat Jerry Quy, onze beroemde en trouwe mascotte en deel van onze club ontslagen werd na 27 jaar. Daarom zou ik Arsenal graag willen vergoeden met zijn volledige salaris zolang ik voor Arsenal speel.” Dat zal nog één jaar zijn, want in 2021 loopt het loodzware contract van Özil af.