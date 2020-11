Franse president Macron eist hervorming van Schengenzone in strijd tegen terrorisme

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag na een digitale top met andere Europese leiders gepleit voor een “snel en gecoördineerd” Europees antwoord op het terrorisme. Volgens Macron dringt onder meer een diepgaande hervorming van de Schengenzone zich op.

Tegen de achtergrond van een nieuwe reeks aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk wisselde Macron dinsdag van gedachten met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Europese leiders Charles Michel en Ursula von der Leyen over een Europees antwoord op het jihadistisch terrorisme.

Volgens Macron is er onder meer nood aan een “diepgaande hervorming” van de Schengenzone, de Europese ruimte waarin de controles aan de binnengrenzen zijn afgeschaft. Niet dat de strijd tegen illegale migratie en terrorisme met elkaar verward moeten worden, aldus de president, maar de recente aanslag in Nice heeft getoond dat de banden tussen de twee fenomenen tegen het licht moeten gehouden worden.

In Nice kwamen drie mensen om het leven bij een aanslag door een Tunesiër die in september op het Italiaanse eiland Lampedusa was aangekomen. “De publieke opinies in landen die geconfronteerd worden met de terroristische dreiging zullen het behoud van onze open grenzen niet lang meer aanvaarden indien we de Schengenzone niet diepgaand hervormen”, zei Macron, die onder meer het belang van een sterkere beveiliging van de Europese buitengrenzen bepleitte.

Syrië

Kurz wees dan weer op het gevaar van de duizenden foreign terrorist fighters die zijn teruggekeerd uit Syrië, of nooit konden vertrekken naar het front. Velen zitten in de gevangenis, sommigen zijn al vrijgelaten en de komende jaren komen er nog meer op vrije voeten. “Dit zijn tikkende tijdbommen en we moeten de vrijheid van deze mensen beperken indien we onze vrijheid willen beschermen”, betoogde de kanselier. Zijn land werd vorige week getroffen door een aanslag door een man die voorwaardelijk vrij was nadat hij had geprobeerd naar Syrië af te reizen.

Macron wees erop dat er nog steeds werk moet worden gemaakt van de uitvoering van Europese voorstellen die al sinds de terreuraanslagen van 2015 in Parijs de ronde doen, zoals gemeenschappelijke Europese databanken, meer uitwisseling van informatie, de versterking van de strafrechtelijke samenwerking en de uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers (PNR). “Elke veiligheidsfout aan de buitengrenzen of in één van onze lidstaten is een veiligheidsrisico voor alle lidstaten”, zei de president.

Tenslotte moet Europa volgens Macron nog meer doen tegen de verspreiding van haatboodschappen en terroristische propaganda op het internet. Zo dringt hij aan op een snel akkoord over nieuwe regels die providers verplichten om terroristische propaganda binnen het uur van het internet te halen. Het Franse staatshoofd heeft het voortouw genomen in het nieuwe offensief tegen terreur en wil de overige leiders op de Europese top van 10 december een aantal concrete voorstellen presenteren.