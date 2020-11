Genk kiest met Van den Brom voor “Nederlandstalige people manager”, en dat bleek in het verleden al succesvol

Racing Genk ging in zijn zoektocht naar een nieuwe coach voluit voor een “people manager”. Ook het feit dat John van den Brom Nederlandstalig is, pleitte in zijn voordeel, zo vertelde sportief directeur Dimitri de Condé bij de officiële voorstelling van de Nederlandse coach.

De Limburgse club moest veel sneller dan verwacht opnieuw een trainer zoeken, maar gelooft dat Van den Brom over de juiste kwaliteiten beschikt. Eerder bleek het geen gemakkelijke opdracht om de coach in Utrecht weg te halen, maar nu heeft Racing Genk wel vol gas gegeven om de Nederlander over te nemen.

“People management vinden we heel belangrijk en daar hebben we deze keer iets meer rekening mee gehouden. In de voetbalwereld hoor je van iedereen ook dat hij gewoon een “goede man” is. Hij heeft indruk op ons gemaakt omdat hij puur natuur en echt is”, zei De Condé.

Mooie herinneringen aan Nederlandstalige trainers

Racing Genk houdt ook mooie herinneringen over aan Nederlandstalige trainers. “We behaalden vier titels en vier bekers met vier Belgen en drie Nederlanders. Het valt op dat zij allemaal Nederlands spreken en allemaal op hun manier joviale, warme mensen zijn die de eigenschap van people manager hebben”, aldus De Condé.

De Nederlandse coaches die Van den Brom vooraf gingen zijn Johan Boskamp (1 beker), Sef Vergoossen (1 titel), Mario Been (1 beker) en Albert Stuivenberg. Aimé Anthuenis (1 titel + 1 beker), Pierre Denier (1 beker), Frank Vercaueteren (1 titel) en Philippe Clement (1 titel) waren de overige Nederlandstalige coaches waaronder successen weden geboekt.

Voor Van den Brom is het - na Anderlecht - de tweede passage in ons land. “Je kijkt altijd waar je nog zou willen werken en Genk is daar altijd eentje van geweest. Dat heeft te maken met de manier van voetballen en de voetbalvisie. Het is ook een warme club waar de wisselwerking met de supporters enorm aanwezig is”, vertelde Van den Brom, die maandag nog afscheid nam bij Utrecht.

Na de eerdere interesse lijkt het nu wel het goede moment om de overstap te zetten. “Nu is het alleen maar makkelijker, want toen stond Genk twaalfde, daarna stonden ze zesde en nu vierde. Dus de stap om binnen te komen, is nu hartstikke goed. Al is het altijd moeilijk om midden in het seizoen ergens te starten. Je ziet wel de passie, de strijd en de vreugde na een gewonnen wedstrijd.”

