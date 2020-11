Met de selectie van de 21-jarige verdediger Hannes Delcroix heeft Anderlecht er opnieuw een kersvers international bij. Maar weet u ook welke Anderlecht-spelers sinds 2010 minstens eenmaal voor de Rode Duivels speelden? Let op: we zijn op zoek naar voetballers die effectief op het veld stonden, enkel een selectie is niet voldoende. Veel succes!