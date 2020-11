Dan toch geen Thomas Vermaelen bij Rode Duivels na reisverbod van Japanse autoriteiten

Dan toch geen Thomas Vermaelen (34) bij de Rode Duivels. De verdediger van Vissel Kobe mag van de Japanse autoriteiten niet afreizen naar ons land en mist daardoor de interlands tegen Zwitserland, Denemarken en Engeland. Hannes Delcroix (Anderlecht) werd al opgeroepen als zijn vervanger.

De laatste interland van Vermaelen dateert intussen al van een jaar geleden, toen de Rode Duivels met 1-4 gingen winnen in Rusland. De laatste maanden zat de verdediger vast in Japan door de coronacrisis.

Op vraag van bondscoach Martinez deed de voetbalbond er in september en oktober alles aan om de verdediger in ons land te krijgen. Maar de Japanse autoriteiten wilden geen uitzondering maken voor profsporters en verplichtten ieder die het land zou verlaten tot een verplichte quarantaine bij terugkeer. Een regime waar Vermaelen zich niet aan mocht of wilde blootstellen.