President Trump houdt vol dat hij gaat winnen: “We zijn grote vooruitgang aan het maken”

De Amerikaanse president Donald Trump houdt vol dat hij de presidentsverkiezingen zal winnen. Dat schrijft hij dinsdag in een reeks tweets op Twitter.

“WIJ ZULLEN WINNEN”, is er zo één. In een andere klonk het: “WE ZIJN GROTE VOORUITGANG AAN HET MAKEN. DE RESULTATEN BEGINNEN VOLGENDE WEEK BINNEN TE KOMEN. MAAK AMERIKA WEER GROOT!”. Opnieuw alles in kapitalen.

“KIJK UIT VOOR MASSAAL MISBRUIK BIJ HET TELLEN VAN STEMMEN EN, NET ALS BIJ HET VROEGE VACCIN, BEDENK DAT IK HET JULLIE ZO GEZEGD HEB”, luidde het anderhalf uur later. “MISBRUIK BIJ TELLEN VAN STEMMEN!” klonk het nog wat later.

“De zeer gerespecteerde Kenn Starr: ‘De verlenging in Pennsylvania met drie dagen van de deadline voor briefstemmen is een Constitutionele Travestie. Rechtsgeleerden zijn het ermee eens!”, aldus de president in een verwijzing naar speciaal aanklager Kenneth Starr in de Lewinsky-affaire die de Democratische president Bill Clinton in zeer nauwe schoentjes heeft gebracht.

Voorts haalde Trump uit naar Andrew McGabe die onder Trump directeur van de federale recherche FBI werd, tot hij de laan uitvloog. “Republikeinen, laat Andrew McCabe niet blijven wegkomen met totale criminaliteit. Wat hij deed mag ons land nooit meer overkomen. VECHT VOOR JUSTITIE”, aldus Trump die zijn volgers niet uitlegde wat zijn vroegere FBI-baas zou hebben mispeuterd.