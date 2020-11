Nicolas Pareja (ex-Anderlecht) hangt voetbalschoenen aan de haak

Nicolas Pareja, voormalig verdediger van RSC Anderlecht, houdt het voor bekeken als profvoetballer. Hij sukkelt met een knieblessure en zou opnieuw onder het mes moeten, dat in combinatie met de moeilijke context gezien de coronapandemie heeft Pareja tot zijn afscheid gedwongen. Dat heeft de 36-jarige Argentijn aangekondigd op Instagram.

De centrale verdediger begon zijn carrière in Europa bij Anderlecht, dat hem in 2006 weghaalde bij Argentinos Juniors. Met paars-wit kroonde Pareja zich in 2007 tot landskampioen en pakte hij in 2008 de Beker van België. In 2008 verhuisde hij naar Espanyol Barcelona, dat hij twee jaar later ruilde voor Spartak Moskou. Van 2013 tot 2018 verdedigde Pareja de kleuren van FC Sevilla, waarmee hij drie keer op rij de Europa League (2014, 2015 en 2016) won. Door blessureleed had hij echter nauwelijks een aandeel in de derde Europa League-trofee. Zijn laatste club was het Mexicaanse Atlas (2018-19).

Des souvenirs fantastiques. Proficiat met je voetbalcarrière, @nicopareja21. Y gracias por todo! ?? pic.twitter.com/ldQsgaACze — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) November 10, 2020

Pareja veroverde met het Argentijnse olympische team goud op de Spelen van 2008 in Peking. Hij trad één keer aan voor de Argentijnse nationale ploeg.