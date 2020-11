Republikeinen openen nieuw offensief tegen Obamacare: Hooggerechtshof moet zich erover buigen

Amy Coney Barrett, nieuw in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Foto: AFP

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich dinsdag over een nieuw Republikeins offensief tegen Obamacare, de hervorming van de ziekteverzekering die voormalig Democratisch president Barack Obama tien jaar geleden invoerde. Zo komt de wet opnieuw onder druk op een moment dat het coronavirus de Verenigde Staten in een grote gezondheidscrisis heeft gedompeld.

De Republikeinen proberen al jaren om Obamacare onderuit te halen. De hervorming van de Democratische president verschafte zo’n 20 miljoen Amerikanen toegang tot een ziekteverzekering, maar leidde in sommige gevallen ook tot hogere premies. Eerdere Republikeinse offensieven tegen de wet strandden in 2012 en 2015 echter in het Hooggerechtshof.

Sindsdien is er echter één en ander veranderd. Met de recente benoeming van Amy Coney Barrett als vervangster van de overleden Ruth Bader Ginsburg behoren intussen al zes van de negen rechters van het Hooggerechtshof tot het conservatieve kamp. Bovendien steunt de federale regering van Trump de nieuwe aanval van Republikeinse staten.

Grondwet

Opnieuw draait de zaak om het “individuele mandaat”, dat het mogelijk maakt om boetes op te leggen aan Amerikanen die geen ziekteverzekering willen. Dat is volgens de Republikeinen in strijd met de grondwet, wat de hele wet volgens hen onderuit haalt.

De toekomstige Amerikaanse president Joe Biden, vicepresident onder Obama, heeft uitgehaald naar de Republikeinse pogingen om Obamacare neer te sabelen op een moment dat het land door het coronavirus wordt geteisterd. Biden wil de wet verder uitbreiden en zou later op dinsdag nog een toespraak houden over de kwestie.

In de hoorzittingen met Barrett spraken verscheidene Democraten hun bezorgdheid uit dat de nieuwe rechter mee voor het einde van Obamacare kan zorgen. Barrett liet zich toen echter niet uit over de wijze waarop ze over de zaak zou oordelen. Een beslissing van het Hooggerechtshof wordt ook niet verwacht voor volgende zomer.