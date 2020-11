Zus van Joe Biden: “Hij zal Donald Trump nooit meer zien”

Volgens Valerie Biden Owens, de zus en politiek vertrouweling van verkozen president Joe Biden, is Donald Trump na 20 januari “verleden tijd”. Ze ziet geen enkele reden waarom haar broer de huidige president na zijn aftreden ooit nog onder ogen zal komen. Ook een tweede termijn sluit ze niet uit.

De verkozen president Joe Biden heeft nog twee jongere broers, maar zijn zus Valerie Biden Owens wijkt zelden van zijn zijde. Als politiek strateeg heeft ze al sinds 1972 een leidende rol in het gros van de politieke campagnes van haar broer. In een zeldzaam interview met het nieuwsprogramma Axios op HBO geeft ze te kennen dat Biden nog weinig te maken zal hebben met huidig president Donald Trump.

Op de vraag of vergiffenis voor Trump mogelijk is en of er ooit nog samengewerkt zal worden, kaatst Biden Owens de bal terug: “Waarom? Dat is maar de vraag.” Volgens haar zal Joe Biden “hem nooit meer zien”, want “op 20 januari treedt hij af. Dan is het geschiedenis, verleden tijd.” Sterker nog: “Joe zal het niet meer hebben over Donald Trump. Who cares?” De focus zal volgens haar liggen op de gewone Amerikaan, die “misschien een familielid moeten missen door covid-19” of zich zorgen maken over de economische situatie van het land.

Ook een tweede termijn lijkt haar evident. Daar rezen vragen over omdat Joe Biden dan 82 jaar oud zal zijn. Verschillende analisten duidden het nakende presidentschap van Joe Biden als een brug naar een nieuwe kandidaat. “Hij is een brugfiguur in de zin dat hij jonge mensen in de politiek introduceert en dat we de verdeeldheid in ons land zal proberen dichten”, zei Biden Owens daarover. “Hij gaat ervoor.”

Biden Owens legt ook de nadruk op de ervaring die Joe Biden in zijn lange carrière opdeed. “Met 36 jaar in de Senaat en acht aan de zijde van president Obama, is hij de meest ervaren persoon aan het hoofd van het Witte Huis ooit.” Ze is ervan overtuigd dat haar broer met zijn lange staat van dienst het leven van alle Amerikanen wil beteren. Bruggen slaan tussen alle flanken van het politieke spectrum, van progressief tot conservatief, zal daarin cruciaal zijn. “Hij zal respect terugbrengen in zijn beleidsstijl.”