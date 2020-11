Koolstoftaks van minister Khattabi zaait meteen verdeeldheid binnen Vivaldi: oppositie vreest nieuwe belasting voor middenklasse

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) staat al onmiddellijk in het oog van de storm. In haar beleidsbrief hint ze op een koolstoftaks, een extra belasting op vervuilende brandstoffen, en de oppositiepartijen springen daar onmiddellijk op. Zelfs binnen de eigen meerderheid krijgt ze de wind van voren. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert floot haar terug. “Ondoordachte of eenzijdige initiatieven gaan we niet invoeren”, zegt hij.