Roberto Martinez verklaart verrassende keuze voor Hannes Delcroix: “Nu kunnen we zien wie de Duivels over zeven jaar zullen zijn”

Roberto Martinez verraste eens te meer door Hannes Delcroix (21) op te roepen om Thomas Vermaelen te vervangen. Vermaelen krijgt alweer geen toestemming van de Japanse autoriteiten om te reizen. Delcroix speelde amper vijf wedstrijden in het A-team van Anderlecht. De bondscoach legde zijn visie uit op de persconferentie:

“Thomas Vermaelen mag niet komen, daarom zocht ik een linksvoetige verdediger en kwam ik bij Delcroix terecht”, aldus Martinez. “Hij doet het goed bij de beloften. Hij heeft dat specifiek profiel dat we nodig hebben. Hij zal er voordeel bij hebben. Ik zag hem op training en zag een speler met vertrouwen. Hij deed het uitstekend bij de U21. Weet je, er zijn twee manieren om bij de Rode Duivels te geraken: de eerste is het goed doen bij je club, de tweede is het goed doen bij de beloften. Wel, Delcroix beantwoordt aan de twee gegeven. Bovendien weet je niet wat die spelers internationaal kunnen tot je ze probeert. Hij gaat ook terug naar de beloften.”

Het is niet onmogelijk dat Delcroix woensdag al meteen aan spelen toekomt. Want Martinez zal andermaal niet zijn beste team opstellen. “We gaan verder op de lijn die we tegen Ivoorkust hebben uitgezet. Jongeren moeten ervaring opdoen. Dat heeft twee voordelen: het is goed voor hun ontwikkeling en zo kennen wij hen ook steeds beter. Zwitserland heeft een specifieke stijl. Daarom is het heel interessant om te zien hoe die jongeren hiermee omgaan. Het wordt een stap in de toekomst. Nu kan je zien wie de Duivels over zeven jaar zullen zijn.”

“Niks mysterieus aan onbeschikbaarheid van Hazard”

Blijft natuurlijk de afwezigheid van Eden Hazard, de kapitein die nu weer door een positieve coronatest niet kan meedoen.

“We waren blij dat hij bij Real Madrid opnieuw meespeelde. Hij was gelukkig. We hadden hem er graag bij gehad. Ook voor Real was dat goed geweest, om matchritme op te doen. Positief testen op corona, dat gebeurt gewoon. Daar is niets aan te doen. Er is dan ook niks mysterieus aan die onbeschikbaarheid. Er is altijd een mogelijkheid dat hij er nog bij komt. Volgens het protocol van de UEFA zou het kunnen.” Martinez zei het echter op een manier alsof hij er zelf niet in gelooft.