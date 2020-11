Wens om gevaccineerd te worden zakt naar 73 procent

Minder dan drie op de vier (73 procent) mensen wereldwijd willen ingeënt worden tegen COVID-19. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe studie uitgevoerd door het Wereld Economisch Forum en Ipsos bij 18.526 volwassenen uit vijftien verschillende landen. In augustus overwoog 77 procent van de respondenten zich te laten vaccineren.

“Het is essentieel dat regeringen en de privésector samenwerken om vertrouwen op te bouwen in de volgende stappen”, zegt Arnaud Bernaert, het hoofd van de Afdeling Gezondheid en Gezondheidszorg van het Wereld Economisch Forum. “Het is belangrijk om te weten dat wanneer een vaccin klaar is, het een verschil zal maken.”

Sinds augustus is de vaccinatie-intentie in tien van de vijftien onderzochte landen afgenomen, vooral in China, Australië, Spanje en Brazilië, zo blijkt uit de peiling.

Meer dan vier op de vijf mensen in India, China, Zuid-Korea en Brazilië zeggen dat ze een vaccin zouden willen toegediend krijgen, als het beschikbaar was, vergeleken met iets meer dan de helft in Frankrijk en ongeveer twee op de drie in de Verenigde Staten.

Bijwerkingen

De grootste bezorgdheid is er over bijwerkingen (34 pct) en te snelle klinische onderzoeken (33 pct). Een kleiner deel van de respondenten denkt dat het vaccin niet effectief zal zijn (10 pct), geeft toe tegen vaccins in het algemeen te zijn (10 pct) of is van mening dat het risico om COVID-19 op te lopen te laag is (8 pct).

“Hoewel de cijfers van deze nieuwe studie aantonen dat het vertrouwen in een vaccin tegen COVID-19 hoog blijft, is de groeiende terughoudendheid aanzienlijk en benadrukt ze dat een vaccin niet effectief zal zijn als mensen weigeren om te worden gevaccineerd”, besluit Bernaert.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Ipsos van 8 tot 13 oktober 2020 op zijn online enquêteplatform Global Advisor, bij in totaal 18.526 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 74 jaar in de Verenigde Staten en Canada en van 16 tot 74 jaar in Australië, Brazilië, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Zuid-Korea, Spanje en het Verenigd Koninkrijk