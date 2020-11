Corona-nederlaag van Napoli tegen Juventus ook in beroep bevestigd

De 3-0 nederlaag voor de groene tafel van Napoli tegen Juventus is ook in beroep bevestigd. Dat meldt de Italiaanse voetbalbond (FIGC) dinsdag. De Napolitanen kregen die sanctie omdat ze begin vorige maand niet naar Turijn afreisden na twee positieve coronagevallen in hun selectie.

Voor de groene tafel verloor Napoli niet alleen de wedstrijd met 3-0, het kreeg ook een punt in mindering omdat er volgens de sportrechter geen sprake was van “overmacht”. De beroepsinstantie binnen de Italiaanse voetbalbond bevestigde dinsdag nog eens dat de beslissing van de club van Rode Duivel Dries Mertens om de match tegen Juve niet te spelen “een vrijwillige keuze” was.

Na zeven speeldagen staat Napoli op de derde plaats in de Serie A, op drie punten van koploper AC Milan.

De FIGC bevestigde verder dat ook het beroep van AS Roma tegen de 3-0 nederlaag tegen Hellas Verona werd afgewezen. De wedstrijd op de eerste speeldag was op een scoreloos gelijkspel geëindigd, maar de Romeinen werden bestraft omdat ze Amadou Diawara hadden opgesteld. De middenvelder uit Guinee was echter niet correct geregistreerd. Diawara stond niet op de officiële spelerslijst van de Giallorossi. Vorig seizoen speelde hij 22 matchen voor AS Roma maar moest hij niet worden opgenomen in de lijst met maximaal 25 namen omdat hij nog geen 23 jaar was. Op 17 juli rondde hij die kaap wel, maar AS Roma vergat hem op te nemen in de officiële lijst.