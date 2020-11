Zin en onzin van interlands tijdens pandemie en met overvolle kalender: “Economie gaat bijna altijd voor op gezondheid”

De wedstrijd te veel. Dat is de oefeninterland België-Zwitserland vanavond voor heel wat clubs en Rode Duivels. “Natuurlijk worden voetballers te zwaar belast tijdens de coronacrisis”, zegt Michel D’Hooghe, oud-voorzitter van de medische commissies van de FIFA en de UEFA. “Maar ik maak me geen illusies. In mijn carrière bij de UEFA en de FIFA heb ik het maar één keer meegemaakt dat gezondheid voorrang kreeg op economie.”

Vanuit zijn huis in Brugge, waar hij nog steeds actief is als arts, volgt baron Michel D’Hooghe (74) de huidige discussie over de overladen voetbalkalender. “De discussie is niet nieuw”, zegt D’Hooghe ...