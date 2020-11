Thomas Foket na 3,5 jaar weer Rode Duivel: “Zonder dat hartprobleem had hij gestaan waar Castagne nu stond”

Was u Thomas Foket (26) wat uit het oog verloren? Het is u vergeven. We begrijpen wel dat u niet wekelijks de wedstrijden van Stade Reims bekijkt. Maar nu de Brusselse rechtsback na 3,5 jaar weer Rode Duivel is, wil hij iedereen bewijzen dat hij gegroeid is en dat hij nog altijd een optie is voor het EK. We spraken met zijn huidige trainer, ploegmaat Wout Faes en de man die hem lanceerde, Hein Vanhaezebrouck. “Zonder dat hartprobleem was hij wellicht nooit uit de nationale ploeg verdwenen.”