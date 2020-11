Greg Clarke stapt op als voorzitter Engelse voetbalbond na uitspraak over “gekleurde spelers”

Greg Clarke is opgestapt als voorzitter van de Engelse voetbalbond (FA). Hij deed dat na ophef over een ongelukkige uitspraak, waarbij hij het had over “gekleurde spelers”. Clarke kondigde zijn afscheid dinsdag zelf aan.

In een meeting met het Engelse Departement van Cultuur, Media en Sport refereerde de 63-jarige Clarke naar zwarte spelers als “gekleurde spelers”, een uitspraak die absoluut niet in goede aarde viel. Op aandringen van parlementslid Kevin Brennan moest hij zijn verontschuldigingen aanbieden. Hij probeerde zich nog te redden door te stellen dat hij in de Verenigde Staten heeft gewerkt “en daar was ik verondersteld de term ‘people of colour’ te gebruiken”.

De ophef ging niet weg, en Clarke trad af. “Mijn onaanvaardbare woorden bewezen onze sport en iedereen die kijkt of speelt geen dienst. Dat heeft geleid tot mijn beslissing om op te stappen”, klonk het.

De FA bevestigde het ontslag van Clarke en duidde Peter McCormick aan als tijdelijke vervanger. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter is al opgestart.