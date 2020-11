Joe Biden spreekt klare taal: “Beschamend dat Trump zijn nederlaag niet toegeeft”

Het zou fijn zijn als Donald Trump zijn nederlaag toegeeft, heeft president elect Joe Biden dinsdag gezegd. “Maar het is niet levensnoodzakelijk. Ik vind het wel beschamend.” Hij verwacht dat de transitie rimpelloos verloopt en zegt dat er al stappen gezet zijn.

Joe Biden heeft dinsdag de natie toegesproken tijdens een bijeenkomst in Delaware. De president elect sneed daar het meest heikele onderwerp van het moment aan: dat president Donald Trump weigert te bekennen dat hij de verkiezingen in de VS verloren heeft. “Het zou fijn zijn als hij zijn nederlaag toegeeft”, zei Biden. “Maar het is niet essentieel of levensnoodzakelijk. Ik vind het wel beschamend. Dit gaat - hoe zeg ik dit tactvol… - niet goed zijn voor zijn nalatenschap als president.”

De Democraat blijft ervan overtuigd dat de machtsoverdracht goed zal verlopen en zelfs al in de steigers staat. “Mijn transitieteam is al aan het werk”, aldus Biden. Onder meer aan gezondheidszorg en de problematiek van voorgeschreven geneesmiddelen wordt gewerkt, zei Biden.

De winnaar van de verkiezingen zei ook nog dat hij al enkele wereldleiders gebeld heeft om te zeggen dat de VS “terug is” en hij zegt een onderhoud met de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, te plannen.