Onderzoekers vinden belangrijke oorzaak van hoge bloeddruk

Een internationaal team van wetenschappers, onder leiding van onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM), zegt een van de oorzaken van hoge bloeddruk te hebben ontdekt. Ook stellen de onderzoekers dat deze oorzaak te behandelen is met reeds geregistreerde geneesmiddelen die nu voor andere aandoeningen worden gebruikt. Voor hoge bloeddruk was tot nu toe slechts symptoombestrijding mogelijk, omdat het mechanisme dat primaire hypertensie (95 procent van alle gevallen) veroorzaakt, onbekend is.

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarmee is hypertensie een van de belangrijkste oorzaken van sterfte of blijvend letsel in de wereld. Maar in 95 procent van alle gevallen is het moleculaire mechanisme dat hypertensie veroorzaakt niet bekend. Als gevolg hiervan worden patiënten vaak behandeld met geneesmiddelen die de bloedvaten wijder open zetten en zo alleen de symptomen van hoge bloeddruk bestrijden. De meeste patiënten blijven daarom kampen met de langetermijngevolgen van hypertensie, zoals hartaanvallen of beroertes.

De onderzoekers vermoeden dat hypertensie het gevolg is van een bepaald eiwit (Nox5) dat de bron is voor zogenoemde zuurstofradicalen in de wanden van bloedvaten. Die radicalen verstoren een proces, dat normaal gesproken helpt om vernauwing van de slagaders en trombosevorming te voorkomen. Daarmee is het eerste oorzakelijke mechanisme van primaire hypertensie bij mensen geïdentificeerd, aldus de onderzoekers.