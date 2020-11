Union-verdediger Siebe Van der Heyden twee speeldagen geschorst

Na tussenkomst van de Reviewcommissie heeft het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist om Siebe Van der Heyden te schorsen voor twee speeldagen. De verdediger van 1B-club Union moet ook 1.000 euro boete betalen.

In de competitiewedstrijd van de achtste speeldag tussen Union en Club NXT kreeg Van der Heyden van scheidsrechter Geldhof een gele kaart in de 23e minuut voor een brutale tackle. In een poging om de bal te spelen, trapte de Nederlander zijn Brugse tegenstander met gestrekt been aan op de linkerenkel. De Reviewcommissie oordeelde unaniem dat Van der Heyden voor die fase rood had moeten krijgen en schakelde het Bondsparket in.

Ter zitting van het Disciplinair Comité bevestigde Geldhof dinsdag dat, hoewel het Van der Heydens intentie was om voor de bal te gaan, een rode kaart terecht was geweest. Vervolgens kon het Bondsparket overgaan tot de strafeis. Die bedroeg drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en een boete van 1.250 euro (waarvan 1.000 euro effectief). Union was het daar niet mee eens. Vertegenwoordiger Jean-Marie Philips miskende de overtreding niet, maar had het over “een spelfase waarbij twee spelers voor de bal gingen” en vroeg om een speeldag schorsing effectief en een speeldag met uitstel op te leggen.

Het Disciplinair Comité willigde die eis niet in en hield het bij twee speeldagen schorsing. Tenzij de Brusselaars beroep aantekenen, is Van der Heyden geschorst voor de derby tegen RWDM (22 november) en de topper tegen Seraing (29 november).