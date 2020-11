Rode Duivels treden tegen Zwitserland aan met experimenteel elftal: dit is de verwachte opstelling

In navolging van de vorige oefeninterland tegen Ivoorkust, zal bondscoach Roberto Martinez woensdagavond (20u45) in Leuven een experimenteel elftal aan de aftrap brengen. “Zwitserland wordt een voortzetting van hetgeen we deden tegen Ivoorkust, dus een combinatie van ervaren en jonge spelers”, vertelde de bondscoach dinsdag tijdens een virtueel persmoment.

Nu Thomas Vermaelen niet naar België mag reizen, moet bondscoach Roberto Martinez sleutelen aan zijn team voor het oefenduel tegen Zwitserland. Wellicht komt Jan Vertonghen in de plaats van zijn vriend Vermaelen. Vertonghen liet weten geen bezwaar te hebben tegen de vele wedstrijden en mikt nog op het scherper stellen van zijn interlandrecord (nu 120).

Doel: Mignolet

Verdediging: Boyata, Mechele, Vertonghen

Middenveld: Praet, Dendoncker, Vanaken, Chadli

Aanval: Doku, Batshuayi, Lukebakio

In tegenstelling tot de oefeninterland van vorige maand, toen er met Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, doelman Hendrik Van Crombrugge en Joris Kayembe vijf spelers hun eerste cap bij de nationale ploeg mochten pakken, zullen er tegen Zwitserland maximaal twee debutanten aan spelen toekomen. Vooral Bruggeling Charles De Ketelaere lijkt dicht bij een kans te staan, Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix werd in extremis bij de ploeg gehaald om de onverwachte afwezigheid van Vermaelen op te vangen. In totaal debuteerden er onder Martinez al negentien spelers bij de Rode Duivels. Dit jaar staat de teller al op acht.

“Sommige van die jonge spelers waren er tegen Ivoorkust al bij, nu zijn er met De Ketelaere en Delcroix nog twee debutanten. De doelstelling is daarbij tweeledig: op de eerste plaats introduceren we deze jonge spelers in de groep. Op lange termijn willen we veel info verzamelen om een definitieve selectie te maken voor het EK.”

“Een belangrijke test”

Martinez en de Rode Duivels hebben geen al te beste herinneringen aan Zwitserland. Het laatste onderlinge duel werd in november 2018 in Luzern met 5-2 verloren, waardoor finaal Zwitserland naar de Final Four mocht en niet de Belgen. “Het is een belangrijke test voor beide landen, want we zitten in een gelijkaardige situatie, met de Nations League-duels die nog volgen. Zwitserland wil de bal, durft risico’s te nemen en het is aan ons om daarmee om te gaan. Hun coach (Vladimir Petkovic, red) levert er fantastisch werk: hij zit er al bijna zes jaar, waardoor ze eerder zoals een club spelen en niet zoals een nationaal elftal.”