Tom Van Grieken: “Mijn bedenkingen over privacyprobleem corona-app waren ongegrond”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft in De Afspraak toegegeven dat hij fout zat toen hij zich zorgen maakte over de privacy van de mensen die de corona-app installeerden. “Mijn bedenkingen waren ongegrond, dat geef ik eerlijk toe.”

“Zij die de overheid wantrouwen, en met reden: installeer de app niet. Je kan beter een beetje te veel wantrouwen hebben dan te weinig.” Dat zei Van Grieken nog in oktober op het kopstukkendebat van studentenvereniging LVSV. Dinsdag gaf hij toe dat zijn argument om de app niet te installeren geen steek hield, want alle privacyregels worden volledig gerespecteerd. Hij voegde er meteen aan toe dat hij de app wel nog altijd niet heeft geïnstalleerd. “Het is vrijblijvend en je kan me er niet toe verplichten.”