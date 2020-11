Jongeman verkracht vrouw met verstandelijke beperking in broodjeszaak

Antwerpen - Een jonge vrouw met een verstandelijke beperking is begin augustus 2019 het slachtoffer geworden van een verkrachting. Dat gebeurde in een broodjeszaak in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen. In het VTM-opsporingsprogramma Faroek werden dinsdag beelden van de dader verspreid.

De feiten spelen zich af op 11 augustus 2019. Een 20-jarige vrouw, die omwille van een verstandelijke beperking verlengd minderjarig is, wordt ’s ochtends in de omgeving van het Centraal Station aangesproken door een jongeman. Die stelt haar voor om seks te hebben in ruil voor geld, maar de vrouw weigert.

De jongeman achtervolgt haar echter en blijft aandringen dat ze met hem moest meekomen. Uiteindelijk durft de vrouw niet anders dan hem te volgen, in een broodjeszaak in de Gemeentestraat. Om 10.30 uur stappen ze de zaak binnen en begeleidt hij de vrouw naar de toiletten op de eerste verdieping. In het mannentoilet verkracht hij haar tegen haar wil.

Na de seksuele handelingen vertrekt de jonge vrouw. De dader wacht een tijdje in de toiletten en wandelt daarna ook nonchalant naar buiten. Pas in de instelling waar ze op dat moment verblijft, vertelt ze aan een begeleider wat er gebeurd is. Die verwittigt de politie. “Het slachtoffer is een heel kwetsbare persoon, die op dat moment geen toestemming kon geven voor wat er gebeurd is”, zegt Kevin Beeckaert van de lokale recherche bij Faroek.

De man is ongeveer 18 jaar oud en is tenger gebouwd. Hij is ook niet groot van gestalte, ongeveer 1m60 tot 1m65 groot. Hij heeft zwart haar, bovenaan iets langer en aan de zijkanten en achteraan is het opgeschoren. De man heeft een smal gezicht en spreekt Nederlands.

Wie informatie over deze zaak heeft of de verdachte herkent, kan de politie contacteren op 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu

Foto: Faroek