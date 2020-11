Amerikaanse postbode verzon fraude met briefstemmen

“Ik heb gelogen. Er is geen fraude gepleegd door een vroegere ontvangstdatum op briefstemmen te zetten die na verkiezingsdag toekwamen.” Dat heeft een postbode uit de stad Erie in de Amerikaanse staat Pennsylvania verklaard nadat hij eerst het zogezegde bewijs leverde voor het feit dat de Democraten de verkiezingen stalen zoals Trump blijft verspreiden. Volgens Trump trok Richard Hopkins onder druk zijn getuigenis in.

Postbode Richard Hopkins (32) beweerde eerst dat de lokale postdirecteur medewerkers had opgedragen om stemmen per post die na de verkiezingsdag op 3 november werden verstuurd, te antidateren zodat ze wel nog in aanmerking kwamen als legale stemmen. De beweringen speelden in de kaart van huidig president Donald Trump, die na zijn nederlaag tegen Joe Biden blijft volhouden dat er grootschalige fraude is gepleegd bij de verkiezingen en daarbij vooral briefstemmen - overwegend door Democratische kiezers gebruikt - viseert. Echte bewijzen daarvoor leverde Trump tot nu toe niet aan.

Eerder had de postdirecteur van Erie, Rob Weisenbach, de beschuldigingen zelf al van de hand gewezen op Facebook. “Het postkantoor van Erie heeft geen enkel stembiljet geantidateerd”, benadrukte hij. Nu heeft de vermeende klokkenluider Richard Hopkins zelf gezegd dat zijn beweringen valselijk waren. Hij heeft wel geen uitleg gegeven waarom hij een valse beëdigde verklaring ondertekende.

Moedige patriot

Kort na de mededeling van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft Trump een video gedeeld waarin een man die zegt Richard Hopkins te zijn, ontkent dat hij zijn verklaringen over kiesfraude introk. De man in de video beweert onder druk gezet zijn.

A brave patriot. More & more people are stepping forward to expose this Rigged Election! https://t.co/DfOVDQu2Qp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

Trump noemt de postbode ‘een moedige patriot’. ‘Meer en meer mensen komen naar voren om deze vervalste verkiezingen bloot te leggen’, aldus Trump, in een bericht dat door Twitter opnieuw als misleidend werd bestempeld.