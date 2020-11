Geruchten rond (sensationele) transfer van Cristiano Ronaldo steken de kop op: “Wie weet...”

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Juventus. De Oude Dame staat onder leiding van Andrea Pirlo pas vijfde in de Serie A en in de Champions League werd kansloos verloren van FC Barcelona. Hoe lang kan Cristiano Ronaldo zijn team nog boven water houden?

In de Italiaanse en Spaanse media is er dan ook sprake van een potentieel vertrek van de Portugees. De 35-jarige Ronaldo zit dit seizoen alweer aan zes doelpunten, maar is naast Alvaro Morata en Danilo zowat de enige die altijd op niveau speelt voor de club uit Turijn. Ronaldo verdient 30 miljoen euro per jaar bij Juventus, dat er de voorbije zomer alles aan deed om het salarispakket te verminderen. CR7 van de hand doen, zou een serieuze slok op de borrel schelen.

“Wie weet wordt Ronaldo op een dag wel wakker met het idee dat hij voor een andere club wil spelen”, liet PSG-baas Leonardo optekenen bij Marca nadat AS een dag eerder al over een vertrek had gesproken. “Hoeveel club kunnen hem realistisch gezien in huis halen, vier of vijf? Het is een select clubje en PSG behoort daartoe. We hebben onze lijstjes met mogelijke versterkingen, maar er kunnen altijd verrassende dingen gebeuren.”

Geruchten

PSG flirt dus openlijk met Ronaldo. In het verleden werd de Franse landskampioen al duchtig gelinkt aan de Portugese wereldster, maar die koos toen voor een Italiaanse avontuur na zijn periode bij Real Madrid. In Italië gonst het nu van de geruchten over een potentieel vertrek van Ronaldo naar Parijs. Een naam die daarbij genoemd wordt, is die van Neymar. En peperdure ruildeal? Ook in januari zou er tussen beide clubs al wat kunnen gebeuren, klinkt het bij de Rai. “Let op voor spelers zoals Ronaldo, Dybala, Icardi, Paredes, Draxler...”

Volgens Leonardo wordt er echter gewerkt aan een contractverlenging met Neymar. Het Italiaanse Tuttosport roept Paulo Dybala dan weer op om te vertrekken naar Real omdat de Argentijn bij Juventus toch meer op de bank zit dan nodig. En bij Fox America beweert journalist Christian Martin dat Ronaldo een terugkeer naar Manchester United wel ziet zitten…