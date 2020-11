Trump plaatst bondgenoten aan top van Amerikaanse leger

Trump heeft in de laatste week een aantal van de hoogste topambtenaren ontslagen - of ze namen zelf ontslag - en vervangen door mensen die de huidige president zeer genegen zijn. Onder hen zelfs een controversiële figuur die marginale samenzweringstheorieën promootte en voormalig president Barack Obama een terrorist noemde. Tot grote onrust in het Pentagon.

Vier hoge burgerfunctionarissen zijn sinds maandag ontslagen of hebben ontslag genomen, waaronder defensieminister Mark Esper, zijn stafchef en de topfunctionarissen die toezicht houden op beleid en inlichtingen. De bezorgdheid neemt daarom toe dat een chaotische overgangsperiode de nationale veiligheid zou kunnen ondermijnen. Ook CIA-directeur Gina Haspel en FBI-directeur Christopher Wray hun hoofden zouden op het kapblok liggen.

Meerdere civiele en militaire functionarissen die binnen het Pentagon werken,vragen zich af of het vertrek van Esper en andere functionarissen nu de weg zal vrijmaken voor Trump om in zijn laatste weken tegen de raad van het Pentagon in te gaan. Zo zou hij toch soldaten kunnen inzetten bij demonstraties of zou hij tegen Kerst de troepen kunnen terugtrekken uit Afghanistan terwijl het Pentagon zegt dat hun taak er daar nog niet opzit.

Onder degenen die een nieuwe rol bij het ministerie van Defensie aannamen ook generaal Anthony Tata. Tata was deze zomer voorgedragen als onderminister, maar zijn benoeming werd ingetrokken. In verschillende tweets beweerde hij dat Obama een terroristische leider was die meer deed om de VS te schaden en islamitische landen te helpen dan welke president in de geschiedenis dan ook.