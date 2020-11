War Heritage Institute: “Bezoek eens het graf van een vergeten held uit de wereldoorlogen”

Op deze elfde november roept het War Heritage Institute op om een bezoek te brengen aan een graf van een van de vergeten helden van de wereldoorlogen die liggen begraven op een gemeentelijke begraafplaats.

“Niet alle Belgische gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog rusten op een militaire begraafplaats of militair ereperk. Velen werden - op vraag van de families - gerepatrieerd naar hun thuisgemeente en daar (her)begraven in een privégraf of een graf op een gemeentelijk ereperk”, klinkt het bij het War Heritage Institute. Die willen de graven van de vergeten helden beschermen, want in tegenstelling tot militaire begraafplaatsen is een graf op de gemeentelijke begraafplaats niet beschermd waardoor een heel aantal ondertussen al is verdwenen en vergeten.

Met de projecten ‘Onze Vergeten Helden 14-18’ en ‘Onze Vergeten Helden 40-45’ hebben ze al samen 6.400 herinneringsplaatjes op de bewuste graven geplaatst. De verhalen van de gesneuvelden die er liggen begraven zijn te lezen via het War Dead Register, waar je duizenden foto’s vindt en onder andere het originele kaartje terugvindt van de dienst oorlogsgraven.

Het War Heritage Institue doet ook een bijzondere oproep. “Bezoek eens een graf van een Vergeten Held. In deze coronatijden blijft iedereen zoveel mogelijk binnen. Een bezoek in open lucht aan een gemeentelijke begraafplaats is wel mogelijk, zeker als je je houdt aan de coronaveiligheidsregels. Tal van graven zijn te herkennen aan het Pro Patria-plaatje.