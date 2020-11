Amerikaanse minister ontkent winst Biden: “Er komt vlotte transitie naar tweede mandaat Trump”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag geweigerd de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen te erkennen, door een “rimpelloze transitie” naar een “tweede” mandaat van Donald Trump te beloven.

Gevraagd naar de maatregelen die het State Department heeft genomen om de transitie met de teams van Biden wind in de zeilen te geven, zei Pompeo: “Er zal een rimpelloze transitie naar een tweede regering Trump zijn.”

De opmerking was misschien bedoeld als grap, maar voedde wel onbewezen beweringen van de president dat de verkiezingen van 3 november frauduleus waren.

“De wereld moet er alle vertrouwen in hebben” dat de overgang van 20 januari succesvol zal zijn, zei Pompeo in antwoord op de vraag van een verslaggever over de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. “We zijn klaar, de wereld kijkt naar wat hier gebeurt. We gaan alle stemmen tellen.”

In navolging van de herhaalde stellingnames van president Trump dat hij de winnaar zou zijn als alleen “wettige stemmen” werden geteld, zei Pompeo: “ik heb er alle vertrouwen in dat we zullen tellen, en we moeten tellen, elke wettige stem. We moeten er zeker van zijn dat iedere stem die niet wettig was, niet wordt geteld. Als we het goed doen, zullen we het goed doen.”