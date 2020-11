“Keepersalarm” bij Nederland zorgt voor heisa: “Thibaut Courtois? Die zou bij Oranje afgedankt worden”

Nederland voetbalt woensdag vriendschappelijk tegen Spanje. Bij onze Noorderburen zijn ze er echter niet gerust op want er is zogezegd sprake van een “keepersalarm”.

Marco Bizot (AZ) is woensdag de doelman van Oranje door de blessure van eerste keeper Jasper Cillessen (Valencia). Tim Krul (Norwich City) zal normaal gesproken keepen in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Bosnië. “Als er in de wedstrijden tegen Bosnië en Polen iets met Krul gebeurt, heeft Bizot zijn vuurdoop alvast gehad”, liet bondscoach Frank de Boer weten.

“Het is even door de zure appel heen bijten. Maar we hebben genoeg kwaliteiten om goede doelmannen op doel te zetten”, aldus De Boer. Maar Cillessen speelde dit seizoen in de competitie nog geen enkele minuut. De Nederlandse keepersstrijd lijkt richting het EK van komende zomer dan steeds meer open te komen liggen. “We moeten afwachten hoe hij terugkomt. Ik weet, qua karakter, dat hij er alles aan zal doen zo snel mogelijk weer op niveau te zijn. Als hij de laatste vier maanden voor het EK niet heeft gespeeld, is dat wel een probleem, ja.”

Foto: Photo News

Meevoetballen of niet?

De NOS haalde onder andere voormalig international Sander Westerveld (ex-Liverpool) voor de camera om de zaken te analyseren. “Ik ben een beetje jaloers”, reageerde hij. “Als ik nu had gekeept, had ik meer dan zes interlands gespeeld. Ik had Edwin van der Sar voor me. Toen had je wel tien keepers die voor Oranje konden spelen. Het is er niet beter op geworden.”

Westerveld denkt te weten waar het probleem zit. “Volgens mij wordt er te veel op meevoetballen opgeleid in Nederland”, vindt hij. “Ik was een tijd terug zaakwaarnemer en als clubs uit Engeland of Spanje me belden, wilden ze gewoon een goede keeper. In Nederland vroegen ze om de best meevoetballende keeper, eigenlijk om voetballers met handschoenen. Neem Thibaut Courtois, die iedereen zo goed vindt Die zou in Nederland afgedankt worden, omdat hij niet kan meevoetballen. Wel, Bij Liverpool schiet Alisson ook weleens een bal over de zijlijn. Lekker belangrijk. Een keeper moet beslissende reddingen maken, voorzetten pakken.”