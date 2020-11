Steven Van Gucht: “Worstcasescenario voor zorg vermeden maar het blijft zwaar”

Mogelijk hebben we een top bereikt van het aantal patiënten op intensieve zorg en vermijden we zo het worstcasescenario. Met dat goede nieuws kwam Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Hij riep wel op geduld te blijven hebben en ons bij symptomen zeker te laten testen. “Want een test redt levens.”

“De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames dalen verder. We zien de dalingen bij alle leeftijdsgroepen, in alle provincies en gemeenten. Aan dit tempo van de daling binnen een maand misschien onder de duizend besmettingen per dag, dat is al van 9 september geleden”, zei Steven Van Gucht (Sciensano).

Gisteren werden er wel 609 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, maar waarschijnlijk is dit cijfer een compensatie van het weekend. Het totale cijfer van 1.470 patiënten op intensieve zorg ligt lager dan de dag ervoor. Volgens Van Gucht stijgt het aantal patiënten op intensieve zorg mogelijk niet meer verder. “Situatie voor de zorg blijft wel heel zwaar, maar we zijn worstcasescenario aan het vermijden.”

“Een test redt levens”

Van Gucht waarschuwt wel. “We horen van huisartsen dat mensen ervoor kiezen om zich niet te laten testen en liever thuisblijven en afwachten. Dat is geen goed idee. Iets minder dan een op drie mensen met symptomen test positief. Elke persoon geeft het virus minstens door aan een andere persoon. Zo komt vroeg of laat het virus terecht bij iemand met een zwakke gezondheid.”

“De cijfers moeten zo snel als mogelijk naar beneden. Neem zo snel als mogelijk contact op met je huisarts als je symptomen hebt, zelfs van een verkoudheid. Een test redt levens. Het gaat niet zozeer om uzelf, maar wel om de mensen die na u komen.”

De overlijdens blijven verder toenemen, maar aan afnemend tempo, aldus Van Gucht. “Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag werden telkens 200 overlijdens of meer gemeld. In Wallonië heeft de sterftegraad bijna het niveau van de eerste golf bereikt.”

Vermijd drukke plaatsen

Ook Yves Stevens vroeg nog eens om de inspanningen vol te houden. Hij waarschuwt zelfs voor overdreven optimisme, na de positieve berichten over het coronavaccin en de dalende cijfers. “De cijfers zijn nog steeds veel te hoog. Er zijn dagelijks nog duizenden besmettingen. Velen zijn zwaar ziek of erger nog, liggen in het ziekenhuis. We moeten afdalen tot volledig in het dal. Al wie al eens op een berg heeft gestaan, weet dat die afdaling lang en gevaarlijk kan zijn. We zijn er nog lang niet van af.’

Hij moedigt ook aan om samenscholingen op drukke plaatsen te vermijden. ‘Ga niet te ver. In de eigen omgeving zijn zeker nog mooie plaatsen te ontdekken, te voet of met de fiets. Vorig weekend was het op sommige populaire plaatsen, zoals aan de kust, druk. Te druk. Als je ziet dat er ergens te veel volk is, blijf er dan niet.”

Afsluiten deed hij echter met positieve woorden: “Met een team van elf miljoen Belgen gaan we dat verdomde virus klein krijgen. Maar we gaan veel geduld moeten hebben.”