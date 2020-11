Langstzittende premier ter wereld overleden

Prins Khalifa bin Salman Al Khalifa, de langstzetelende premier ter wereld, die al op post was sinds de onafhankelijkheid van Bahrein in 1971, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat melden de staatsmedia.

Volgens het Bahreinse staatsagentschap BNA overleed prins Khalifa in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Er zou een week van nationale rouw afgekondigd zijn. BNA schrijft dat de begrafenis van prins Khalifa plaatsvindt na zijn repatriëring en dat er slechts een beperkte kring die kan bijwonen vanwege het coronavirus.

Prins Khalifa was een omstreden persoonlijkheid. Hij was bijzonder onpopulair bij de sjiititsche meerderheid in het koninkrijk, dat bestuurd wordt door soennieten. In februari 2011 eisten sjiitische betogers nog zijn vertrek, toen ze het Parelplein in hoofdstad Manama een maand lang bezetten. De protesten werden hard neergeslagen.