Europa koopt tot 300 miljoen dosissen van Pfizer-vaccin, bijna 4 miljoen Belgen zullen inenting kunnen krijgen als we intekenen

De Europese Commissie heeft woensdagochtend haar definitieve handtekening onder een contract met geneesmiddelenproducent Pfizer om “tot 300 miljoen dosissen” van haar coronavaccin aan te kopen. Bijna vier miljoen Belgen zullen kunnen worden ingeënt door deze bestelling, als ons land intekent op deze Europese aankoop.

“Het Pfizer-vaccin is het meest veelbelovende tot dusver”, aldus Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het vaccin een doeltreffendheid van 90 procent heeft, wat buiten alle verwachtingen is.

“Zodra het vaccin beschikbaar is, zullen we het snel over alle Europese landen verdelen, waarbij iedere lidstaat een eerlijk deel krijgt, gebaseerd op het inwonersaantal. Lidstaten krijgen het vaccin op hetzelfde moment geleverd, aan dezelfde voorwaarden”, aldus nog von der Leyen.”

Voor België – dat zo goed als zeker intekent op deze Europese aankoop betekent de Europese deal met Pfizer dat ons land, op basis van het bevolkingsaantal, zo’n 7.740.000 dosissen mag verwachten. Vermits er voor een vaccinatie 2 dosissen nodig zijn, kunnen daarmee 3.870.000 landgenoten worden ingeënt.

Von der Leyen waarschuwde dinsdagavond wel dat het Pfizer-vaccin – dat in feite nog definitief moet worden goedgekeurd – nog een tijd op zich zal laten wachten. “Wees daarom in tussentijd voorzichtig, en houd het veilig.”, aldus nog de Europese commissievoorzitter.