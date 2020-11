Amateur verprutst beeldhouwwerk tijdens restauratie: “Beeld van vrouw lijkt nu op Trump”

In de noordwestelijke Spaanse stad Palencia heeft een amateur-restaurator de restauratie van een Bijbels beeldhouwwerk op een oude gevel van het hoofdkwartier van een bank volledig verprutst.

Het was een lokaal nieuwsmedium die de mislukte restauratie eerst opmerkte, daarna gingen de foto’s snel de ronde op sociale media waar hard gelachen werd met het resultaat. Een iemand zei zelfs dat de vrouwelijke figuur nu veel weg heeft van Donald Trump, een andere man sprak over een tekenfiguur.

Sí, ha vuelto a ocurrir. #Palencia tiene ya su propio #eccehomo Sospecho que la restauradora igual era pro #Trump 🤦🏻‍♂️ y se ha dejado llevar por la emoción de estos días en las #EleccionesEEUU pic.twitter.com/sXS0H2AJxg — Aitor Loizaga (@aitorloizaga) November 10, 2020

Zelfs op bekende kunstwebsites kunnen experts hun woede over zo veel amateurisme niet onder stoelen of banken steken. “Het resultaat lijkt wel op een mislukte facelift die werd ondernomen bij een arme, onwetende sneeuwpop. Het is bijna alsof een kind de taak van de restauratie heeft gekregen. Maar welk kind zou zo’n nachtmerrie kunnen veroorzaken”, vraagt iemand zich op Artnet af. “Het hoofd van de vrouwelijke figuur, ooit naar beneden gekanteld, is nu glad, eivormig en met scheve, niet bij elkaar passende oogkassen erop geplakt. De neus van de figuur is een zachte heuvel en de mond wordt gevormd door twee dunne, licht naar boven gebogen lippen, haar wangen en kin zijn nergens te bekennen.”

Niet de eerste, hopelijk wel de laatste keer

De beroepsvereniging van restauratoren en conservatoren in Spanje merkte op Twitter al op dat “dit GEEN professionele restauratie is”. De beroepsvereniging pleitte eerder al dat er meer professionals nodig waren, want dat het vak ontsierd werd door amateurs. In Spanje zijn al verschillende restauraties totaal verkeerd gelopen, tot hoongelach over de hele wereld. “Kun je je voorstellen dat zomaar iemand andere mensen mag opereren? Of dat iemand medicijnen mag verkopen zonder apothekersvergunning?

De eerste en meest bekende mislukte restauratie was een eeuwenoud schilderij van Jezus aan de muur van een kerk in Borja. Nadat een tachtigjarige parochiaan probeerde de afbladderende verf te herstellen, werd het resultaat bekend als “Aap Christus” of “Aardappel Jezus”, en is sindsdien door Borja omarmd als een toeristische attractie.

In juni van dit jaar meldden Spaanse media dat een meubelrestaurator een kopie van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’, geschilderd door de beroemde 17e-eeuwse kunstenaar Bartolomé Esteban Murillo, zo slecht restaureerde dat het in niets nog op het origineel leek.