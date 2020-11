Tweede brand in migrantenkamp op Samos

In het migranten- en vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is woensdag brand uitgebroken, voor de tweede keer al deze maand. Dat zegt een lokale verantwoordelijke.

De burgemeester van hoofdstad Vathy, Giorgos Stantzos, zei aan de zender Skai dat het vuur met opzet aangestoken was. Verschillende gasflessen in de keuken zijn ontploft.

Stantzos riep de regering in Athene op om de inwoners van het kamp onmiddellijk over te brengen naar het vasteland. Het onthaal- en registratiecentrum van Vathy, zoals het officieel wordt genoemd, werd vorige week al getroffen door een brand. Daardoor verloren 150 bewoners het dak boven hun hoofd.

Er blijven momenteel 3.800 personen in en rondom het kamp, dat gebouwd werd voor 600 bewoners in eerste instantie. In augustus vernielde een brand het kamp van Moria, op het eiland Lesbos. Het openbaar ministerie vervolgt daarvoor vier Afghanen.

De kampen, ook wel ‘hotspots’ genoemd, zijn in 2016 gebouwd om de asielaanvragen te verwerken van asielzoekers die aankomen vanuit Turkije. Daarvoor passeerden meer dan een miljoen migranten via Griekenland naar rijkere Europese landen, zonder veel controle.