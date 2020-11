Nog een debutant: Gaëtan Coucke vervangt Thomas Kaminski bij de selectie van de Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft woensdag Gaëtan Coucke opgeroepen. De doelman van KV Mechelen vervangt Thomas Kaminski, die positief testte op corona.

Voor de 22-jarige Coucke is het zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. Hij was opgenomen in de U21-selectie van Jacky Mathijssen voor het EK-kwalificatieduel in en tegen Bosnië-Herzegovina (komende week dinsdag).

Kaminski, de keeper van het Engelse Blackburn, was zelf maandag pas opgeroepen, nadat Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) geblesseerd afhaakte. Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge) en Koen Casteels (Wolfsburg) zijn de overige doelmannen.

De Rode Duivels spelen woensdagavond vriendschappelijk tegen Zwitserland. Daarna volgen Nations League-duels tegen Engeland (zondag) en Denemarken (komende week woensdag). Alle matchen worden in Leuven afgewerkt.