FOD Financiën waarschuwt voor nieuwe phishingmail die Covid-tegemoetkoming belooft: “Dagelijks worden we overstelpt met pogingen”

Er doet opnieuw een mail de ronde waarin de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën de ontvanger een financiële Covid-tegemoetkoming belooft. Het gaat om valse mails, benadrukt de FOD. “We worden dagelijks overstelpt met phishingpogingen”, zegt woordvoerder Francis Adyns.

“Geachte burgers van het Koninkrijk België, in het kader van de strijd tegen Covid-19 heeft de minister van Financiën beslist om gelet op de hoogdringendheid en de ernst van de situatie voor de bevolking, uitzonderlijke en tijdelijke fiscale maatregelen te nemen.”

Zo vat de valse mail aan die de voorbije dagen in tal van mailboxen is beland. Het gaat niet om een echte tegemoetkoming, maar een valse mail van mensen met slechte bedoelingen om aan uw gegevens te geraken. Dat bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “We zijn op de hoogte en de mail wordt zoals steeds doorgespeeld aan Safe on web en wordt verder opgevolgd.”

Dagelijkse kost

Het is tijdens de coronacrisis dagelijkse kost dat phishingmails in mailboxen belanden. “We worden ermee overstelpt. Mensen met slechte intenties doen tijdens de coronacrisis nog meer pogingen, zowel via mail als via sms en WhatsApp. Op onze website hebben we een pagina waarop we mensen tips geven om die valse mails te herkennen, zodat ze zeker niet in de problemen komen door erop te klikken.”

Die tips vind je hier. “Er zijn wel zaken waar je aan kan zien dat het om valse berichten gaan”, zegt Adyns. “Zo gaat een echte overheidsdienst of bank je nooit vragen om betaalgegevens of rekeningnummers door te geven via e-mail.” Nog zaken om op te letten: kijk naar het e-mailadres van de afzender en let erop dat het verhaal in de mail zoals in bovenstaand voorbeeld niet te mooi is om waar te zijn, dat er niet te veel spelfouten gemaakt worden en het toontje niet te opdringerig is.

Wie een verdachte mail krijgt, wordt aangemoedigd daar melding van te maken op deze site.