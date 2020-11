Massale protesten in Armenië tegen overeenkomst over Nagorno-Karabach

Duizenden mensen zijn in Armenië op straat te gekomen om te protesteren tegen de overeenkomst met Rusland en Azerbeidzjan over een stopzetting van de gevechten in het conflictgebied Nagorno-Karabach. De manifestanten in het centrum van hoofdstad Jerevan eisen dat premier Nikol Pasjinian aftreedt.

Pasjinian bereikte met Azerbeidzjan onder Russische bemiddeling een akkoord om de gevechten in Nagorno-Karabach te stoppen, maar in zijn land lokte dat akkoord veel protesten uit. Die worden door de politie met geweld de kop ingedrukt.

“Vandaag start de beweging om het vaderland te redden. We gaan door tot het einde”, verklaarde Artur Wanezjan van de oppositie tijdens een betoging. Op het Vrijheidsplein in Jerevan kwamen zeker 10.000 mensen samen. Tientallen mensen, onder wie ook parlementsleden, zijn opgepakt omdat massabijeenkomsten niet toegestaan zijn wegens de coronacrisis.

Pasjinian blijft achter de overeenkomst staan die volgens hem vele mensenlevens zal redden.

Niet erkend

Nagorno-Karabach is een bergachtig gebied met een overwegend Armeense bevolking dat zich in de jaren 90 afscheidde van Azerbeidzjan na een oorlog die 30.000 levens eiste en honderdduizenden mensen dakloos maakte. De onafhankelijkheid van de regio, economisch en militair gesteund door Armenië, is niet erkend door de internationale gemeenschap.

Sinds 27 september laaiden de gevechten opnieuw op, met meer dan 1.000 doden en tienduizenden ontheemden als gevolg. Azerbeidzjan kon daarbij rekenen op de steun van Turkije, Armenië op die van Rusland.