Bomaanslag op kerkhof bij herdenking wapenstilstand in Saudi-Arabië: meerdere gewonden

Bij een bomaanslag op een niet-islamitisch kerkhof in Jeddah, de stad in het westen van Saudi-Arabië, zijn woensdag verschillende gewonden gevallen. Op het kerkhof was een plechtigheid aan de gang voor wapenstilstand. Frankrijk veroordeelt “de laffe aanval”.

Het Franse nieuwsagentschap AFP legt een verband met de woede in het Midden-Oosten tegen Frankrijk naar aanleiding van spotprenten van de profeet Mohamed. In de Arabische wereld lag de Franse president Emmanuel Macron onder vuur vanwege forse stellingnames tegen het islamisme.

Het gaat al om de tweede aanslag waarbij Franse belangen geviseerd worden, nadat op 29 oktober ook al een bewaker van het Franse consulaat werd aangevallen, klinkt het. Fransen in Saudi-Arabië worden aangeraden om “extreem waakzaam” te zijn.

Het Franse consulaat in Saudi-Arabië kon nog geen informatie geven over de identiteit of nationaliteit van de slachtoffers.