Drastische maatregel in Bundesliga: hele kern van Hoffenheim gaat in quarantaine

De volledige kern van Bundesligaclub Hoffenheim is voor onbepaalde tijd in quarantaine geplaatst. Dat gebeurde nadat woensdagmorgen bleek dat middenvelder Sebastian Rudy, aanvaller Ishak Belfodil (ex-Standard) en een lid van de coachingstaff positief testten op het coronavirus.

Vorig weekend bleken ook Jacob Bruun Larsen en een staflid besmet, terwijl dinsdag internationals Robert Skov (Denemarken) en Munas Dabbur (Israel) positief testten bij hun nationale ploeg.

“We hebben geen uitleg voor deze stijgende aantallen”, reageerde sportief directeur Alexander Rosen. “De voorbije maanden hebben we nauwgezet de hygiënevoorschriften opgevolgd. We kwamen gedurende maanden de pandemie door zonder positieve gevallen. Dit komt hard aan.”

Na de vorige interlandbreak in oktober testten Andrej Kramaric (Kroatië) en Kasim Adams (Ghana) positief bij hun terugkeer. Pavel Kaderabek ging in isolatie na een besmetting in familiekring.