‘Moeke Betty’ (91), uitbaatster van legendarische schlagerdancing Parasol overleden: “De lege dansvloer door corona viel haar enorm zwaar”

Zottegem -

Haar wens dat Will Tura ooit in haar dancing optrad, is niet mogen uitkomen. Maandag overleed ‘Moeke Betty’ (91), meer dan 50 jaar het gezicht van dancing Parasol, de drukbezochte hotspot van het Vlaamse schlagerlied in het Oost-Vlaamse Zottegem. “De maandenlange sluiting van de Parasol door het coronavirus heeft haar mentaal erg zwaar geraakt”, zegt zoon Danny.