Uitbater van wegens corona gesloten winkel weigert huur te betalen, rechter geeft hem gelijk

Brussel / Etterbeek - Opmerkelijk vonnis in de Brusselse deelgemeente Etterbeek: de uitbater van een winkel die door de coronamaatregelen tijdelijk gesloten is, heeft gelijk gekregen dat hij weigert zijn huur te betalen. Dat meldt RTBF.

Veel handelaars van niet-essentiële winkels hebben dit jaar al een grote hoeveelheid zwarte sneeuw gezien. Ze moesten tijdens de eerste lockdown, en nu opnieuw tijdens de tweede, hun zaak sluiten terwijl de huurkosten van de gebouwen wel bleven lopen. De uitbater van een Di-winkel in Etterbeek, een keten die in verzorgingsproducten doet, besliste daarom zijn huur niet te betalen tijdens de eerste lockdown. De eigenaar van het pand stapte naar het vredegerecht, en tot ieders verrassing kreeg de huurder gelijk.

“De vrederechter in Etterbeek heeft iedereen eraan herinnerd dat het de verplichting van de eigenaar is om zijn pand ter beschikking te stellen in overeenstemming met het commerciële doel van de huurder”, zegt Lionel Evrard, advocaat van de winkel, bij RTBF. “Maar door de maatregelen van de overheid is de verhuurder van deze verplichting ontheven, en de huurder dus ook van zijn verplichting tot betalen.” Met andere woorden: de eigenaar kan geen pand verhuren waarin de huurder kan verkopen, dus moet die geen huur betalen.

Het vonnis van de vrederechter is verrassend, maar juristen noemen het perfect verdedigbaar. “De wet wordt correct toegepast, maar ik denk niet dat het de nieuwe norm zal worden”, zegt Nicolas Bernard, advocaat en professor aan de universiteit van Saint-Louis. Het vonnis zou pas echt een precedent scheppen als het bekrachtigd wordt door het Hof van Cassatie, maar dat zou wellicht nog een paar jaar zou duren.