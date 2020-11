Twee 18-jarigen aangehouden voor moordpoging na ripdeal in Kontich

Kontich - De onderzoeksrechter heeft twee mannen van 18 aangehouden op verdenking van poging tot moord in Kontich. Bij een uit de hand gelopen drugsdeal werd daar maandag een Antwerpenaar neergestoken.

In het onderzoek naar een steekpartij op de Mechelsesteenweg in Kontich zijn twee 18-jarige mannen uit Kontich aangehouden door de onderzoeksrechter. “Ze worden verdacht van poging tot moord”, zegt Lieselotte Claessens, woordvoerster van het parket in Antwerpen.

De twee werden dinsdag samen met een derde opgepakt door de politie. De moordpoging waarvan ze verdacht worden speelde zich maandagavond af op ter hoogte van de vestiging van Carrefour op de Mechelsesteenweg. De mannen hadden daar die avond afgesproken met een Antwerpenaar om drugs te verhandelen. Bronnen dicht bij het onderzoek zeggen dat de afspraak op een ripdeal uitdraaide. De 21-jarige Antwerpenaar kreeg twee messteken, hij werd ter plaatse verzorgd en werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

De verdachten zullen begin volgende week voor de raadkamer verschijnen, daar zal over hun verdere aanhouding beslist worden.