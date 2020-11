Gezochte Belgische crimineel opgepakt in Spanje

Brussel - De Spaanse politie heeft in de buurt van Sevilla een Belg opgepakt die gezocht werd voor een hele reeks feiten. Op de man zijn naam stond een aanhoudingsbevel wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, moord, ontvoering en grootschalige drugshandel.

De 43-jarige Belg, die volgens de Spaanse media de initialen M.D.S. heeft, werd vorige week al opgepakt bij een routinecontrole van de politie in de buurt van de Zuid-Spaanse stad Sevilla. De man probeerde tot twee keer toe te ontsnappen aan de politie maar kon uiteindelijk toch gevat worden. Hij weigerde ook zijn identiteit te geven, zo meldt de Spaanse politie in een persbericht.

Aan de hand van zijn vingerafdrukken kon de man ondertussen geïdentificeerd worden. Allicht probeerde hij zijn identiteit verborgen te houden omdat hij wist dat hij gezocht werd in ons land. “Tegen de man is een Europees Aanhoudingsbevel uitgeschreven wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, moord, ontvoering en grootschalige drugshandel”, aldus de Spaanse politie.

Ondanks de zware beschuldigingen en het feit dat de man volgens de lokale krant Diario De Sevilla ook in Spanje al gekend was voor verschillende criminele feiten, werd hij door een rechtbank in Madrid vrijgelaten onder voorwaarden.