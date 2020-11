Ongerustheid bij Rode Duivels na positieve test van Kaminski, vrijdag worden Belgen opnieuw getest

De Rode Duivels ondergaan vrijdag een nieuwe coronatest in het oefencentrum in Tubeke. Na het positieve geval van Thomas Kaminski is het uitkijken of andere spelers uitvallen voor de wedstrijd van zondag tegen Engeland. De voetbalbond hoopt dat Kaminski geen andere spelers heeft besmet, net zo min als Brandon Mechele in september.

Thomas Kaminski trainde dinsdagvoormiddag met de Rode Duivels op het veld van OHL, het team waar hij zelf nog een jaar in doel stond. Hij logeerde in de nacht van maandag op dinsdag in het hotel van de Rode Duivels in Tubeke en zat samen met de andere spelers op de bus naar Leuven. In de namiddag bleek echter dat de coronatest die hij een dag eerder had ondergaan, positief was. De Assenaar moest meteen de selectie verlaten en werd woensdag vervangen door KV Mechelen-doelman Gaëtan Coucke. Kaminski gaat in België in quarantaine en keert dus voorlopig niet terug naar Engeland.

Sommige spelers en hun entourage maakten zich zorgen in het nieuwe positieve geval. Kaminski trainde gewoon mee met de groep en theoretisch bestaat de kans dat hij andere spelers heeft besmet. Maar de voetbalbond beweert dat de voorzorgsmaatregelen van het UEFA-protocol “Return to Play” afdoende zijn.

Behalve tijdens de trainingen en wedstrijden dragen alle spelers een mondmasker. Ze eten apart, zitten niet naast elkaar op de bus en houden te allen tijde anderhalve meter afstand. In september testte Brandon Mechele positief nadat hij al een week had meegetraind. Dat de Club-verdediger in de periode geen andere spelers had aangestoken is voor de bond het bewijs dat de maatregelen werken.

Vermoed wordt dat Kaminski het virus heeft opgelopen bij zijn club Blackburn Rovers. Daar testten ook enkele andere spelers positief. De Rode Duivels worden vrijdag opnieuw getest voor de wedstrijd tegen Engeland zondag. Zaterdag zou het resultaat moeten bekend zijn. De spelers die woensdag arriveerden bij de nationale ploeg - onder anderen Kevin De Bruyne en Dries Mertens - kennen donderdag hun resultaat.