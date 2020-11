Duits international haalt stevig uit naar UEFA en FIFA: “Wij, de spelers, zijn alleen maar hun marionetten”

De uitgebreide interlandbreak beroert al enkele dagen de gemoederen, en woensdag heeft ook de Duitse international Toni Kroos wat olie op het vuur gegooid. De Duitse international uitte samen met zijn broer Felix, eveneens profvoetballer, zijn ongenoegen over de zeer drukke voetbalkalender in zijn podcast ‘Einfach mal Luppen’. De gebroeders Kroos waren niet mals voor nieuwe creaties zoals de Nations League, die er volgens hen alleen maar zijn om zo veel mogelijk geld te verdienen.

De broers Kroos uitten hun kritiek op verschillende recente creaties van de FIFA en UEFA, zoals de UEFA Nations League en het uitgebreide WK voor clubs, dat aanvankelijk voor het eerst georganiseerd had moeten worden in de zomer van 2021. “Uiteindelijk zijn wij, de spelers, in al die nieuwe toernooien alleen maar marionetten van de UEFA en de FIFA”, klinkt het bij Toni Kroos. “Die nieuwe toernooien zijn er alleen maar om spelers fysiek leeg te zuigen en er zo veel mogelijk geld uit te kloppen.” Broer Felix omschreef de nieuwe toernooien zelfs als “complete nonsens”.

Geen grote spelersvakbond

Toni Kroos had het in zijn podcast ook over het ontbreken van een grote spelersvakbond in het voetbal. “Als die er zou zijn, zouden we geen Spaanse Supercup in Saudi-Arabië moeten spelen, of een WK voor clubs in de zomer met 20 of meer teams. Met de reeds bestaande competities zoals het EK, WK en de Champions League hebben de UEFA en FIFA al genoeg topproducten.

Kroos hekelde ook het idee van een nieuwe Europese Super League waarin de topclubs van de competities zouden deelnemen. Josep Maria Bartomeu verklaarde vorige maand, toen nog als voorzitter van FC Barcelona, dat zo’n supercompetitie er snel zou kunnen komen. “Als alles goed werkt, is het een goed idee om niks te veranderen”, zei Kroos daarover. “Sportief is zo’n Europese competitie misschien interessant, maar het zou de kloof met de kleinere clubs alleen maar groter maken. Dan laten we die kleine ploegen in de kou staan.”

Toni Kroos komt vanavond met Duitsland in actie tegen Tsjechië in een oefeninterland. Vorige maand speelde hij zijn 100ste interland voor de Mannschaft.