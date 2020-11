KV Oostende wint slag tegen makelaars De Koster en Frenay: alle geld weer vrij

KV Oostende beschikt weer over al zijn financiële middelen. Tot voor kort lieten makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster nog een rekening blokkeren met daarop 2,4 miljoen euro omdat de kustclub bepaalde “dubieuze” makelaarsvergoedingen weigert te betalen. De beslagrechter in Brugge oordeelde nu dat die blokkering niet legitiem is.

Oostende staat niet op het punt om failliet te gaan en het dispuut draait niet om 2,4 miljoen, maar om 2 miljoen euro. Het geld moet onmiddellijk worden vrijgegeven. Net zoals eerder werd beslist dat ook het tv-geld dat door dezelfde managers was geblokkeerd, moest vrijgegeven worden. Bovendien moeten De Koster en Frenay 20.000 euro schadevergoeding betalen aan KVO omdat ze misbruik maakten van hun recht op blokkering.

Het BAS buigt zich nu over de vraag of KVO de “dubieuze” facturen effectief moet betalen, maar KVO Oostende legde ondertussen een klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter in Brugge wegens “valse facturen”. Dat dossier werd onlangs overgenomen door het federaal parket om toe te voegen aan de onderzoeken die lopen tegen De Koster en Frenay omtrent de transfers van Dimata en De Bruyne. In principe moet het BAS de zaak uitstellen tot er een uitspraak is van de strafrechter.