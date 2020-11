Nederlandse burgemeesters roepen op na toestroom Belgen: “Kom hier enkele weken niet meer winkelen of sporten”

“We hebben jullie Belgen héél graag. Maar alstublieft: wie niet in Nederland moét zijn, kom gewoon even niet.” In het Nederlandse Zeeland, net over de grens met ons land, doen de burgemeesters een oproep aan Vlamingen om daar de komende dagen niet te komen shoppen of sporten. “Er komen ook controles aan de grens om toeristen dat te ontraden”, zegt Jan Lonink van Veiligheidsregio Zeeland.