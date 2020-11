Donald Trump verschijnt eerste keer in zes dagen in het openbaar, maar spreekt niet

Donald Trump is voor de eerste keer in 6 dagen in het openbaar verschenen. De president trok met first lady Melania en vicepresident Mike Pence naar de nationale begraafplaats in Arlington om er Wapenstilstand te herdenken. De vermoeid uitziende president kwam met 20 minuten vertraging aan in de gietende regen en nam het woord niet.

Sinds verkiezingsdag liet de Amerikaanse president zich maar twee keer zien, beide keren om een toespraak te geven waarin hij zei de verkiezingen te gaan winnen. “Er is massaal fraude gepleegd. Als je de legale stemmen telt, dan ben ik duidelijk de winnaar”, zei hij.

Foto: REUTERS

Van die vermeende verkiezingsfraude kregen we de voorbije dagen geen enkel bewijs. Trump bestookte Twitter wel met beschouwingen van elke staat en hoe alles er daar goed uitziet voor hem, maar andermaal was daar niets van bewijsmateriaal bij. Het veroorzaakt conflicten binnen zijn entourage en binnen de Republikeinse partij. Amerikaanse media meldden al dat onder meer zijn schoonzoon Jared Kuschner en first lady Melania hem hadden proberen te overtuigen om zijn nederlaag toe te geven, maar hij lijkt nog steeds niet van plan dat te doen.

Waar Trump, behalve tweeten en golfen, zijn dagen nog mee vult? Niemand die het weet. Hij heeft dinsdag wel een vergadering gehad met zijn adviseurs en zijn juridisch team om de strategie te bepalen voor de rechtszaken die de komende dagen zullen aangespannen worden om het verkiezingsresultaat aan te vechten, maar daarnaast bleef zijn agenda maagdelijk wit. Aan beleidsmatige taken verzaakt hij voorlopig, klinkt het in Amerikaanse media.

Wapenstilstand

Woensdag liet hij zich voor de eerste keer in zes dagen zien, op de herdenking van Wapenstilstand op de nationale begraafplaats van Arlington. Een zichtbaar vermoeide Trump kwam ruim 20 minuten te laat toe, terwijl de regen met bakken uit de lucht viel. First lady Melania vergezelde hem, net als vicepresident Mike Pence en minister van Veteranenzaken Robert Wilkie. Die twee laatsten namen plaats naast de president, alle drie zonder paraplu, en aanhoorden het trompetgeschal.

Trump stapte alleen vooruit en groette een krans voor de tombe van de onbekende soldaat, raakte die even aan en nam daarna zijn plaats weer in. Vervolgens zette de hele delegatie weer koers richting Witte Huis. Iets zeggen deed Trump niet.

Biden legt krans neer

Zijn Democratische tegenstander, president elect Joe Biden, legde woensdag dan weer een krans neer aan het herdenkingsteken van de Koreaanse Oorlog in Philadelphia. Hij deed dat met zijn echtgenote Jill, de toekomstige first lady, aan zijn zijde. “De vrouwen en mannen die hebben gestreden en opofferingen gemaakt hebben voor ons land zijn helden, en we staan allemaal bij hen in het krijt. Ze hebben onze dank en ons respect verdiend”, zei hij daar.